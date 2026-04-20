Москва20 апрВести.Российским мужчинам нужно меньше лежать на диване и больше заниматься детьми. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".
По ее словам, от мужчин зависит климат в семьях.
Есть над чем поработать каждому из них. Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, ... любить свою жену … И, конечно, должно быть обязательно воспитание мамы, воспитание папы. Для детей очень важно мужское влияние, мужское воспитание. И вот поэтому хочется, чтобы семья была такая полноценнаясказала Матвиенко
Она также заявила, что без достойных мужчин в России не будет нормальной жизни, семей и детей.