Матвиенко: российским мужчинам нужно меньше лежать на диване

Москва20 апр Вести.Российским мужчинам нужно меньше лежать на диване и больше заниматься детьми. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".

По ее словам, от мужчин зависит климат в семьях.

Есть над чем поработать каждому из них. Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, ... любить свою жену … И, конечно, должно быть обязательно воспитание мамы, воспитание папы. Для детей очень важно мужское влияние, мужское воспитание. И вот поэтому хочется, чтобы семья была такая полноценная сказала Матвиенко

Она также заявила, что без достойных мужчин в России не будет нормальной жизни, семей и детей.