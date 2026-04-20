Матвиенко: в полноценной семье должны быть мама, папа и пятеро детей

Москва20 апр Вести.В каждой российской семье должно быть пятеро детей. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".

По ее словам, важную роль в семье играет мужчина.

Для детей очень важно мужское влияние, мужское воспитание. И вот поэтому хочется, чтобы семья была такая полноценная – мама, папа и пятеро детей. Это замечательно сказала Матвиенко

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российским мужчинам нужно меньше лежать на диване и больше заниматься детьми.