Москва20 апрВести.В каждой российской семье должно быть пятеро детей. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".
По ее словам, важную роль в семье играет мужчина.
Для детей очень важно мужское влияние, мужское воспитание. И вот поэтому хочется, чтобы семья была такая полноценная – мама, папа и пятеро детей. Это замечательносказала Матвиенко
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российским мужчинам нужно меньше лежать на диване и больше заниматься детьми.