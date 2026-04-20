Москва20 апр Вести.Проблема обезлюживания территории является стратегической угрозой для России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на панельной дискуссии в рамках форума "Малая родина - сила России".

Она отметила, что надо добиваться, чтобы россияне расселялись равномерно и строили по всей стране просторные дома, а не ютились в нескольких крупных городах.

Россия - исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий - для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки сказала Матвиенко

Политик отметила, что позитивные тенденции в этом вопросе уже существуют, и призвала регионы поддерживать эти сдвиги.

Ранее Матвиенко заявила, что ситуация в мире на текущий момент тревожная, но важно уметь управлять своими эмоциями и не нервничать.