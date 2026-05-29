Москва29 маяВести.Демографическая политика России основывается на мировоззренческих установках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

сказала она

Матвиенко отметила, что важнейшая задача, которую необходимо решать совместными усилиями, - изменить сознание людей и вернуть нацеленность на создание семьи.

