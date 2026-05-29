Матвиенко заявила, что стоимость поездки на такси с детьми выше, чем без них

Матвиенко рассказала о "контрольной закупке" поездки на такси с детьми и без них Матвиенко заявила, что стоимость поездки на такси с детьми выше, чем без них

Москва29 мая Вести.Спикер Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко рассказала о "контрольной закупке" поездки на такси с детьми и без них. Об этом она заявила в ходе заседания Совета.

Матвиенко отметила, что не может обойти стороной вопрос доступности перевозок на легковом транспорте для семей с детьми, прежде всего многодетных. По ее словам, эта тема поднималась уже неоднократно, а президент России Владимир Путин дважды поручал разобраться с ситуацией, однако решение пока не принято.

Вот вчера мы провели контрольную закупку: заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Нам предложили следующие условия: тариф без детей - 740 рублей, время ожидания такси - три минуты. С грудным ребенком - 1149 рублей, время ожидания - 24 минуты. сказала она

Матвиенко заявила, что такая ситуация показывает, как на практике исполняются поручения и какие условия создаются для семей с детьми, в том числе многодетных.

Она также подчеркнула, что основной объем перевозок такси приходится на несколько крупнейших агрегаторов. По мнению спикера Совфеда, они должны услышать позицию властей и подключиться к решению демографических проблем. При этом, как отметила Матвиенко, доля семей с детьми в общем объеме перевозок составляет всего около 10%.

Обращаясь к участникам заседания, она выразила уверенность, что этот вопрос можно решить. Матвиенко добавила, что если для этого потребуется внести изменения в закон о такси, Совет Федерации готов подключиться и оказать необходимое содействие.