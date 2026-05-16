Москва16 мая Вести.Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в России можно разрешить тратить материнский капитал на покупку машины, считает депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

Ларионова входит в думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Считаю, что, особенно если в семье ребенок-инвалид, то эта семья должна иметь право на выплату из материнского капитала на приобретение автомобиля. Такое же право, я думаю, должны иметь наши многодетные семьи заявила депутат ТАСС на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"



По ее мнению, это очень серьезный вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что материнский капитал должен тратиться на фундаментальные потребности семей.