Москва16 маяВести.Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в России можно разрешить тратить материнский капитал на покупку машины, считает депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.
Ларионова входит в думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Считаю, что, особенно если в семье ребенок-инвалид, то эта семья должна иметь право на выплату из материнского капитала на приобретение автомобиля. Такое же право, я думаю, должны иметь наши многодетные семьизаявила депутат ТАСС на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
По ее мнению, это очень серьезный вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что материнский капитал должен тратиться на фундаментальные потребности семей.