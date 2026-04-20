Матвиенко: чем больше женщин в муниципальных органах власти, тем лучше

Москва20 апр Вести.Чем больше женщин работает в муниципальных органах власти, тем лучше для народа, так как они более сердечны и отзывчивы. Об этом ИС "Вести" заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума "Малая родина – сила России".

По ее словам, муниципальные органы власти – самые близкие к людям.

К ним обращаются и по житейским вопросам, и поплакаться, и что-то не так. И конечно то, что больше женщин работает в муниципальных органах власти – тем лучше людям потому что они более сердечны, более отзывчивы, менее формальные. И эта первая встреча людей с органами власти - как встретят, как поговорят, как помогут, так у него сложится впечатление о власти вообще сказала Матвиенко

Ранее спикер Совфеда заявила, что проблема обезлюживания территории является стратегической угрозой для России.