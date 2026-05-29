Матвиенко предложила способ бороться с дискриминацией ищущих работу женщин

Москва29 мая Вести.Факты дискриминации женщин при приеме на работу следует фиксировать, а руководители кадровых служб должны нести ответственность за подобные нарушения. Соответствующую инициативу предложила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

По ее словам, следует обратиться к главам регионов, чтобы собрать всех руководителей кадровых служб​​​. Как сказала Матвиенко, те "живут другими алгоритмами, другими стереотипами", и нужно познакомить их с законами.

Предупредить, что если хоть один факт дискриминации женщины при приеме на работу [будет вскрыт], тем более женщины с детьми, то они будут нести ответственность сказала она в ходе заседания Совета по демографической политике

Матвиенко отметила, что кадровики принимают решение о трудоустройстве женщины, исходя из ее решения уходить ли в будущем в декрет. А маленький ребенок делает женщину в их глазах неконкурентоспособной из-за опасений, что ребенок будет болеть, указала Матвиенко. По ее словам, это нужно "надо каленым железом выжигать из мозгов", из работы кадровиков.

