В РФ могут начать штрафовать за пропаганду ограничения прав женщин В ГД предложили штрафовать за пропаганду ограничения прав женщин

Москва30 апр Вести.В России могут начать штрафовать за пропаганду ограничения прав женщин. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Роза Черемис и вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Парламентарии внесли на рассмотрение законопроект об административной ответственности за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание культурных моделей поведения, которые предполагают ограничение женщин в их правах и свободах.

Авторы инициативы отметил, что в последние годы в публичном пространстве представители органов госвласти, религиозных организаций и общественные деятели стали чаще делать высказывания, направленные на дискриминацию женщин и принижение их конституционно гарантированных прав и достоинства​​​.

Отдельные чиновники, депутаты, сенаторы и религиозные деятели позволяют себе заявления, в которых утверждается, что женщина якобы не должна иметь равный доступ к образованию, труду или общественной реализации, а обязана "сидеть дома", "только рожать" и быть "обслуживающим звеном" по отношению к мужчине. Подобные идеи прямо противоречат Конституции РФ, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола (статья 19) говорится в пояснительной записке

За это депутаты предлагают ввести административный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. По мнению парламентариев, принятие законопроекта станет превентивной мерой, исключающей появление подобных высказываний в публичном поле.