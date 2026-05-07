В Думе предложили освободить от ответственности за старые посты в интернете

"Новые люди" предложили освободить от наказания за старые посты в интернете В Думе предложили освободить от ответственности за старые посты в интернете

Москва7 мая Вести.Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в правительство законопроект, устанавливающий срок давности привлечения к административной ответственности за старые посты в интернете, передает ТАСС.

По мнению депутатов, нынешняя практика позволяет привлечь граждан к административной ответственности за комментарии, размещенные много лет назад.

Депутатская инициатива дополняет статью 4.5 КоАП РФ (Давность привлечения к административной ответственности) новым абзацем. Таким образом, предлагается отсчитывать срок давности со дня совершения административного правонарушения, а не с момента обнаружения нарушающего закон сообщения.

При этом, предложенный срок давности не будет распространяться на пропаганду экстремизма, наркотиков и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее глава партии "Новые люди" Нечаев рассказал об отправке гумпомощи жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.