В Госдуме предложили способы борьбы с овербукингом В Госдуме предложили обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг

Москва5 мая Вести.Депутаты думской фракции "Новые люди" направили письмо главе министерства транспорта России Андрею Никитину с предложением увеличения штрафа для авиакомпаний за овербукинг и введения автоматической выплаты компенсации пассажирам. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отметили авторы, в настоящий момент пассажиры имеют право требовать возврата провозной платы, возмещения убытков и компенсацию морального вреда. При этом, подчеркнули депутаты, в реальности от гражданина требуется претензионная работа, сбор доказательств, а также подтверждение дополнительных расходов. Это создает большую нагрузку на пассажира, права которого были нарушены со стороны перевозчика, добавили парламентарии.

Считаем необходимым проработать вопрос об увеличении размера административного штрафа за указанное нарушение в два раза... Одновременно целесообразно предусмотреть, что перевозчик обязан выплатить пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного административного штрафа за соответствующий факт отказа в перевозке следует из письма

Ожидается, что реализация инициативы приведет к повышению экономической ответственности авиаперевозчиков за сверхбронирование, создаст прямой стимул точнее управлять продажей билетов, а также обеспечит более быстрое восстановление прав пострадавшей стороны.