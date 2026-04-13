В ГД предложили создать сервис для обжалования на "Госуслугах" всех автоштрафов

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" сервис, чтобы обжаловать автоштрафы

Москва13 апр Вести.Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой создать на портале "Госуслуги" единый "безбумажный" сервис для обжалования всех автомобильных штрафов независимо от того, кто вынес постановление.

Как отметили парламентарии, сейчас на "Госуслугах" можно оспорить лишь часть автомобильных штрафов, в ряде случаев по-прежнему используются ведомственные и региональные сервисы​​​.

Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" единого безбумажного онлайн-контура для обжалования всех автомобильных штрафов независимо от органа, должностного лица или учреждения, вынесшего постановление говорится в обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости

Согласно инициативе, постановление, данные о машине, времени и месте нарушения, органе, который выписал штраф, сроке на обжалование и другие сведения должны автоматически "подтягиваться" в систему. Как поясняют депутаты, человеку останется лишь выбрать причины для жалобы, при необходимости добавить дополнительные материалы и отправить обращение в соответствующий орган или суд.

Депутаты подчеркнули, что не менее важно сохранить за гражданином альтернативную возможность подать жалобу - лично, либо отправить ее по почте.

Авторы инициативы полагают, что перевод процедуры обжалования всех автомобильных штрафов в единый пользовательский контур на портале "Госуслуги" позволил бы создать для граждан на базе уже имеющихся цифровых инструментов удобный и прозрачный механизм.

Обращение с соответствующим предложением направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.