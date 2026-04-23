В Госдуме предложили направлять плату за "красивые" номера для авто в госбюджет

Москва23 апр Вести.Депутаты фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым представили на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий распределение средств, полученных от бронирования "красивых" автомобильных номеров.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили официально закрепить плату за индивидуальный подбор и резервирование государственных регистрационных знаков через портал "Госуслуги" в качестве новой категории неналоговых доходов страны.

В пояснительных материалах подчеркивается, что весь объем вырученных таким образом средств в полном размере должен направляться в федеральный бюджет.

По мнению авторов законопроекта, внедрение фиксированной платы через "Госуслуги" с последующим зачислением в бюджет исключит коррупционные риски и упростит процедуру для граждан.

Ранее сообщалось, что автомобильные номера спецсерии "АМР" начали изымать из оборота вслед за номерами серии "ЕКХ".