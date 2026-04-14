Москва14 апр Вести.Комитет Госдумы по транспорту вернул на доработку законопроект о продаже "красивых" государственных регистрационных номеров на автомобиль. Об этом сообщил первый зампред комитета Павел Федяев.

Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Новые люди". Проект предусматривал внесение изменений в закон о государственной регистрации транспортных средств в РФ. Инициаторы предлагали дать россиянам возможность за плату зарезервировать определенный номер из доступных через "Госуслуги".

Отмечая при этом, что тема действительно актуальна, было принято решение согласно 112-й статье регламента вернуть авторам законопроект на доработку сказал парламентарий, его слова приводит ТАСС

Федяев пояснил, что в законопроекте не было целого ряда базовых вещей, необходимых для его реализации. В частности, инициаторы не прописали, по каким именно критериям будет определяться "красота" номеров.

Также в документе не был предусмотрен механизм расчета стоимости госномеров и того, куда будут перечисляться деньги. Кроме того, авторам проекта следует определить порядок действий с номером в случае продажи, дарения или утилизации автомобиля, указал парламентарий.

В июле прошлого года торговец подержанными машинами раскрыл, как на самом автомобилисты получают "красивые" номера. По его словам, торговцы могут перепродавать одну и ту же машину несколько раз из-за "красивых" номеров. Фактически покупатель платит лишь за номер, авто идет в виде бонуса. Новый владелец получает табличку с нужным сочетанием цифр, перевешивает на свою машину, а затем продает машину экс-владельцу. В договоре специально занижают сумму сделки, чтобы не платить налоги.