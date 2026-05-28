В Госдуму внесли доработанный законопроект о "красивых" госномерах

Москва28 мая Вести.Поправки в закон, которые разрешают официально покупать "красивые" автомобильные номера, снова внесли на рассмотрение в Госдуму. Сообщение об этом разместил в Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Павел Федяев, пошутив, что "иногда они возвращаются".

По его словам, документ был доработан с учетом замечаний правительства и профильного комитета по транспорту.

Это новая редакция — более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать рассказал Федяев

Законопроект о "красивых" номерах был возвращен на доработку в середине апреля. Зампредседателя комитета по транспорту тогда заявлял, что к документу было много вопросов. В частности, была неясность по поводу того, какой номер будет считаться красивым и как будет оплачиваться резервирование.

Данные поправки предлагали дополнить новую статью к закону "О государственной регистрации транспортных средств", согласно которой граждане могли бы за плату через портал "Госуслуги" зарезервировать определенный госномер из доступных.