Москва15 апрВести.В России следует ввести полный запрет на продажу устройств, которые помогают скрыть автомобильный номер. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, автомобилистам запрещено пользоваться такими устройствами, однако запрета на продажу номеров-"перевертышей" нет.
Такими устройствами запрещено пользоваться, но прямого запрета на продажу не существует. Решение должно быть однозначное: полный запрет на продажу средств, которые способствуют сокрытию номеровзаявил он
Ранее по запросу прокуратуры был заблокирован ряд интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для сокрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации.
Накануне думский комитет по транспорту вернул на доработку законопроект о продаже "красивых" государственных регистрационных номеров на автомобиль.