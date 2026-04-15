Национальный автомобильный союз призвал к полному запрету номеров-перевертышей Хайцеэр: нужен полный запрет на продажу устройств для сокрытия номера авто

Москва15 апр Вести.В России следует ввести полный запрет на продажу устройств, которые помогают скрыть автомобильный номер. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, автомобилистам запрещено пользоваться такими устройствами, однако запрета на продажу номеров-"перевертышей" нет.

Такими устройствами запрещено пользоваться, но прямого запрета на продажу не существует. Решение должно быть однозначное: полный запрет на продажу средств, которые способствуют сокрытию номеров заявил он

Ранее по запросу прокуратуры был заблокирован ряд интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для сокрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации.

Накануне думский комитет по транспорту вернул на доработку законопроект о продаже "красивых" государственных регистрационных номеров на автомобиль.