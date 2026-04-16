Слуцкий предложил уведомлять владельцев авто об эвакуации через "Госуслуги"

Москва16 апр Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отправил в МВД запрос с предложением наладить оперативное уведомление владельцев авто об эвакуации их машин через личный кабинет на портале "Госуслуги".

Он отметил, что техническая база для этого уже готова.

Приложение «Госуслуги Авто» позволяет мгновенно доставлять уведомления с указанием факта эвакуации, её причин и точного адреса специализированной стоянки указал Слуцкий

Политик пояснил, что сейчас людям, чтобы найти эвакуированное авто, приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы. Как отметил Слуцкий, это неудобно для граждан, а также создает лишнюю нагрузку на экстренные службы.

Уведомление через "Госуслуги" сделает процедуру информирования прозрачной и позволит избежать ситуации, когда человек не может найти свой автомобиль и пишет заявление об угоне.

В марте Госдума приняла закон, обязывающий банки и МФО уведомлять о кредите через "Госуслуги".