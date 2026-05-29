В Госдуме предложили давать водителям 15 минут на спасение машины от эвакуации

В РФ подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы при эвакуации машин

Москва29 мая Вести.В Государственной думе разработали законопроект, который может существенно облегчить жизнь российским автомобилистам. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в Правительство РФ для получения официального отзыва документ, предлагающий ввести обязательную 15-минутную отсрочку перед началом движения эвакуатора.

Разработали с коллегами законопроект, внедряющий по заявлению автовладельца 15-минутную приостановку эвакуации транспорта, позволяющую достать из машины или принести, например, из дома или офиса, рядом с которыми припарковано ТС, необходимые документы сообщил депутат

Поправки предлагается внести в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Законопроект призван защитить права водителей, которые успели вернуться к моменту погрузки машины, но не могут мгновенно предъявить документы из-за того, что они остались в салоне заблокированного авто, дома или на работе.