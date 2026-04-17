В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров

Москва17 апр Вести.Депутат Государственной думы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров. Соответствующее обращение на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова есть в распоряжении РИА Новости.

Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров говорится в обращении

Инициатива предполагает возможность получения данного вычета по расходам на ремонт одного транспортного средства, которое принадлежит пенсионеру и используется в личных целях, в пределах установленного годового лимита и на основании подтверждающих документов из автосервиса.

С учетом действующей конструкции НДФЛ, уточнили парламентарии, эта мера была бы применима к работающим пенсионерам и другим пенсионерам, которые имеют доходы, облагаемые налогом на доходы физлиц.

Как отметили авторы инициативы, для многих пенсионеров машина остается не предметом роскоши, а необходимым средством повседневной жизни, например, для поездок на дачу, за продуктами или в поликлинику.

Ранее в Минфине РФ рассказали о лимите на социальный налоговый вычет за обучение.