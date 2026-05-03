Москва3 мая Вести.Российские пенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество, субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также ряд других послаблений. Об этом заявила депутат от КПРФ, зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот агентству ТАСС.

По ее словам, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц за один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Налоговый вычет по земельному налогу предоставляется на шесть соток по одному участку. Льготы по транспортному налогу зависят от региона, поэтому их нужно уточнять в налоговой или на сайте ФНС по месту жительства.

Дробот указала, что одной из самых востребованных мер поддержки является субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, которая назначается, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю совокупного дохода. Размер субсидии рассчитывается индивидуально с учетом доходов, состава семьи и региональных нормативов: при федеральном стандарте 22% регионы могут снижать порог, например, в Санкт-Петербурге он составляет 14%.

Кроме того, пенсионерам полагается компенсация взносов на капремонт: неработающие собственники жилья с 70 лет могут получать до 50%, с 80 лет - до 100% в пределах нормативов, если проживают одни либо с неработающими пенсионерами и (или) инвалидами I-II групп.