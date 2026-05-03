Депутат ГД Гаврилов назвал все налоговые льготы для пенсионеров в 2026 году Депутат Гаврилов назвал все налоговые льготы, доступные пенсионерам в 2026 году

Москва3 мая Вести.Председатель комитета Госдумы по имущественным и земельным отношениям Сергей Гаврилов назвал налоговые послабления, которые будут доступны пенсионерам в 2026 году. Об этом он сообщил в комментарии для издания Лента.ru.

По словам парламентария, часть льгот будет действовать на федеральном, а другая – на региональном уровне.

На общероссийском уровне пенсионерам предоставляются льготы по земельному налогу и налогу на имущество.

Так, при покупке жилья работающие пенсионеры вправе вернуть подоходный налог, сделав имущественный вычет.

Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года. При покупке жилья в 2026 году возврат можно оформить за 2026, 2025, 2024 и 2023 годы, при наличии уплаченного НДФЛ за эти периоды рассказал Гаврилов

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости. Например, можно не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж одновременно, поскольку эти виды недвижимости относятся к разным категориям. Если в собственности несколько объектов одного типа, льгота применяется только к одному из них.

Вычет по земельному налогу распространяется на участок площадью до 600 квадратных метров. Если земля меньше или равна 6 соткам, налог "закрывается" вычетом полностью, а при большей площади - начисляется лишь на оставшуюся часть.

При наличии нескольких участков, Гаврилов посоветовал выбирать участок для оформления вычета с более высокой кадастровой стоимостью, чтобы получить максимальную выгоду.

Что касается транспортного налога, то здесь условия предоставления различаются в зависимости от субъекта РФ. Размер льготы зависит от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории машины и статуса владельца.