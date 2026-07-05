Профессор Финогенова: пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на соцдоплаты

Пенсионерам рассказали о доплатах в 2026 году Профессор Финогенова: пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на соцдоплаты

Москва5 июл Вести.Пенсионеры в 2026 году могут получить разного вида социальные доплаты до прожиточного минимума, надбавки за возраст, инвалидность, сообщила РИА Новости профессор РЭУ имени Г. В​​​. Плеханова Юлия Финогенова.

Если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначается доплата. Она оформляется автоматически сказала Финогенова

Она добавила, что кроме того, пенсионерам положены доплаты за возраст и состояние здоровья, а также выплаты на иждивенца.

Доплаты получают жители Крайнем Севере, льготники и участники Великой Отечественной войны.