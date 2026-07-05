Москва5 июлВести.Пенсионеры в 2026 году могут получить разного вида социальные доплаты до прожиточного минимума, надбавки за возраст, инвалидность, сообщила РИА Новости профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначается доплата. Она оформляется автоматическисказала Финогенова
Она добавила, что кроме того, пенсионерам положены доплаты за возраст и состояние здоровья, а также выплаты на иждивенца.
Доплаты получают жители Крайнем Севере, льготники и участники Великой Отечественной войны.