Изотова: соцдоплату к пенсии выплачивают при доходе ниже прожиточного минимума

Россиянам рассказали, кто имеет право на социальную доплату к пенсии Изотова: соцдоплату к пенсии выплачивают при доходе ниже прожиточного минимума

Москва4 июн Вести.Пенсионеры, чей доход меньше прожиточного минимума в регионе, имеют право на региональную социальную доплату к пенсии. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости.

Изотова указала, что этот механизм работает только в тех регионах, где прожиточный минимум пенсионера выше закрепленного на федеральном уровне. Так, доплата доводит доход ровно до необходимого в регионе.

Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания сказала она

Однако в некоторых регионах ПМП меньше федерального. В этом случае пенсионеру поступает уже федеральная доплата, призванная повысить доход гражданина до федерального прожиточного минимума.

Проще говоря, федеральная доплата – это базовая гарантия для всех. А региональная – это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом заключила Изотова

Ранее зампред Счетной палаты объяснила причины ошибок при начислении пенсий.