Доцент Иванова-Швец: при переезде с Севера пенсионер потеряет надбавки к пенсии Доцент Иванова-Швец: при переезде с Севера пенсионер потеряет доплаты к пенсии

Москва4 мая Вести.Смена региона может повлиять на размер пенсии. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о нюансах перерасчета пособий в зависимости от географии проживания.

По словам специалиста, основные корректировки сумм связаны с предоставлением "северных" льгот и социальных доплат до уровня прожиточного минимума. Так, при отъезде из Севера в регионы с умеренным климатом граждане теряют право на районный коэффициент, в то время как при переезде в Арктическую зону или на приравненные к ней территории размер пенсии, напротив, увеличивается, сообщает агентство "Прайм".

Эксперт также обратила внимание на зависимость выплат от установленного в конкретном субъекте прожиточного минимума. Она привела пример, согласно которому переезд из Ярославской области в Подмосковье обеспечит пенсионеру прирост средств за счет более высокого регионального стандарта, тогда как выбор региона с более низкими экономическими показателями повлечет за собой соразмерное сокращение доплаты.

Вместе с тем экономист уточнила, что для тех граждан, чей размер страховой пенсии изначально превышает прожиточный минимум без дополнительных надбавок, перемещение между обычными регионами не принесет финансовых изменений.

Иванова-Швец добавила, что при выезде на постоянное жительство за рубеж пенсионер лишается всех региональных преференций. В такой ситуации сохраняется только базовая часть страховой пенсии, причем для ее получения необходимо своевременно известить Социальный фонд и ежегодно подтверждать статус получателя.

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