Москва13 июл Вести.Пенсионеры с большим стажем, но получающие небольшую пенсию, часто подают заявления на перерасчет по формуле "60 месяцев работы". Однако без проверки документов такой шаг может привести к уменьшению выплат. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, при назначении пенсии за период до 2002 года можно выбрать расчет по ИПК или по 60 месяцам работы подряд. Многие граждане спешат поменять его, не оценив последствия.

Речь идет о "слепом" перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше пояснила эксперт

Она напомнила, что Социальный фонд делает перерасчет пенсии только при наличии оснований, например дополнительных документов. Если новый расчет оказывается невыгодным, пенсия остается прежней. Перед подачей заявления Иванова-Швец советует внимательно проверить все документы и проконсультироваться со специалистами Соцфонда.

Ранее Иванова-Швец рассказала, что размер будущей пенсии граждане могут увеличить с помощью корпоративных пенсионных программ, программы долгосрочных сбережений или получая высокую зарплату, гарантирующую повышенные пенсионные баллы.