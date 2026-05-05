Профессор Виноградов: размер пенсии может быть снижен из-за ошибок в данных СФР

Юрист Виноградов назвал способ избежать назначения маленькой пенсии Профессор Виноградов: размер пенсии может быть снижен из-за ошибок в данных СФР

Москва5 мая Вести.Информация о трудовом стаже и доходах в Социальном фонде России (СФР) может содержать ошибки, что приводит к неправильному расчету пенсии и назначению пособия по старости, скорректированного в меньшую сторону.

На это обратил внимание профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. В интервью агентству “Прайм” юрист объяснил, каким образом исправить такие неточности.

Он посоветовал получить выписку из лицевого счета через портал “Госуслуги” или на сайте СФР, после чего сравнить эти сведения с данными, которые отражены в трудовой книжке.

Проверьте, учтен ли "советский" стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами уточнил Виноградов

В случае допущенной фондом ошибки перерасчет пенсии будет произведен с момента ее назначения без ограничения срока. Если результат перерасчета вызывает сомнения, можно запросить копию расчета и затем обратиться в прокуратуру или суд, продолжил собеседник агентства.

По словам эксперта, судебная практика показывает, что при наличии подтверждающих документов решения чаще всего принимаются в пользу выступающих истцами пенсионеров.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала, что негативно отразиться на размере будущей пенсии могут ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов, неучтенные периоды армейской службы или получения пособия по безработице.