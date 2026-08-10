Юрист Виноградов: к выходу на пенсию лучше подготовиться заранее

Россиянам рассказали, когда нужно начать готовиться к пенсии Юрист Виноградов: к выходу на пенсию лучше подготовиться заранее

Москва10 авг Вести.Россиянам к выходу на пенсию следует готовиться за полгода-год. Это поможет своевременно найти ошибки в сведениях о трудовой деятельности и избежать задержек при назначении выплат, советует член ОП РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В разговоре с RT он отметил, что сначала следует проверить индивидуальный лицевой счет.

Именно содержащиеся в нем сведения используются при определении страхового стажа, количества пенсионных коэффициентов и расчете страховой пенсии сказал Виноградов

Соответствующую выписку можно получить на "Госуслугах" или в Соцфонде. Если же в ней содержатся ошибки, отсутствуют периоды работы или данные о страховых взносах, это может повлиять на размер пенсии.

Виноградов отметил, что до подачи заявления необходимо убедиться, что сведения лицевого счета соответствуют документам о трудовой деятельности.

Юрист также заявил о важности паспорта, СНИЛС, трудовой книжки, архивных справок и документов о заработке для подтверждения трудового стажа, а также иных обстоятельств, влияющих на объем пенсионных прав.