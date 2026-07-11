Депутат Панеш: с 7 июля россияне могут оформлять пенсию по паспорту и СНИЛС

Россиянам напомнили, что пенсию теперь можно оформить по паспорту и СНИЛС Депутат Панеш: с 7 июля россияне могут оформлять пенсию по паспорту и СНИЛС

Москва11 июл Вести.Россияне с 7 июля могут оформлять пенсию, предъявив лишь два документа, а именно внутренний паспорт и СНИЛС. Об этом напомнил депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция "ЛДПР") в комментарии NEWS.ru.

С 7 июля 2026 года вступил в силу обновленный порядок сбора документов для назначения пенсионных выплат, утвержденный приказом Минтруда. Теперь для оформления большинства пенсий гражданину достаточно предъявить только два документа - внутренний паспорт и СНИЛС сказал он изданию

Панеш пояснил, что всю остальную информацию Социальный фонд будет запрашивать самостоятельно через Единую цифровую платформу у работодателей, налоговых органов и архивов. Дополнительные справки из ЗАГС или о регистрации собирать не потребуется.

Депутат также отметил, что большинство видов пенсий будут назначаться в беззаявительном порядке, в том числе выплаты по инвалидности и выплаты по утрате кормильца для детей до 18 лет. По его словам, дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, когда соответствующая информация отсутствует в цифровых базах данных.