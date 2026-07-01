Москва1 июл Вести."Единая Россия" выступает за упрощение порядка оформления страховых пенсий по старости. Об этом заявил заместитель руководителя фракции партии в Государственной думе Андрей Исаев.

По словам депутата, речь идет о том, чтобы пенсии назначались гражданам без личного обращения.

Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан сказал Исаев, чьи слова приводятся на сайте ЕР

Отмечается, что партия уже подготовила соответствующий законопроект.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что с 1 июля пенсионеры старше 80 лет, а также граждане с первой группой инвалидности начнут получать повышенную пенсию.