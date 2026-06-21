Стенякина: страховая пенсия в России будет назначаться автоматически с 2027 года

Страховая пенсия в РФ будет назначаться автоматически с 2027 года Стенякина: страховая пенсия в России будет назначаться автоматически с 2027 года

Москва21 июн Вести.С 1 января 2027 года в России планируется ввести автоматическое назначение страховых пенсий по старости.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.



Как пояснила парламентарий, ключевая идея предлагаемых нововведений заключается в том, чтобы освободить граждан от необходимости подачи заявлений в Социальный фонд России и сбора пакета документов для оформления пенсионных выплат.

В настоящее время, для начала получения выплат, гражданам требуется подать заявление лично, через многофункциональные центры (МФЦ) или посредством "Госуслуг".

Согласно новой схеме, Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как гражданин достигнет установленного возраста. Для этого будут использоваться уже имеющиеся в системах фонда данные. В течение трех рабочих дней после принятия такого решения будущий пенсионер будет уведомлен о назначении выплат.

По мнению Стенякиной, данное предложение является весьма полезным и призвано существенно упростить процесс, избавив население от излишней бюрократической волокиты. Новый порядок распространится как на тех, кто выходит на пенсию в стандартном возрасте (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет), так и на граждан, имеющих право на досрочный выход, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Исключение составят граждане, имеющие периоды работы за границей. В их случаях потребуется подтверждение иностранного стажа, что делает автоматическое назначение невозможным. Условиями для автоматического назначения пенсии являются наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что страховая пенсия формируется из фиксированной части и стажа, который человек заработал до выхода на пенсию.