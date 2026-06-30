Москва30 июн Вести.Россияне могут самостоятельно определить размер будущей пенсии. Для этого необходимо умножить накопленные пенсионные баллы на текущую стоимость одного балла и добавить к полученной сумме фиксированную выплату, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в интервью РИА Новости.

Страховая пенсия по старости включает две составляющие, первая из которых - фиксированная выплата, гарантированная государством. Ее размер не связан с трудовым стажем и ежегодно индексируется.

В 2026 году размер выплаты составляет 9684,69 руб.

Вторая часть выплаты - страховая - напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию приводит РИА Новости слова Финогеновой

Стоимость одного ИПК составляет в 2026 году 156,76 руб. Для получения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.

Итоговый размер пенсии зависит от уровня официального дохода в течение всей трудовой деятельности и суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет с официальной зарплаты работника.

С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости в России будут назначаться автоматически.