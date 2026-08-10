Балынин: пенсия при средней зарплате и 30 годах стажа составит 31-32 тыс. рублей

Эксперт назвал размер пенсии при средней зарплате и стаже 30 лет Балынин: пенсия при средней зарплате и 30 годах стажа составит 31-32 тыс. рублей

Москва10 авг Вести.Граждане России со средней зарплатой по стране и 30 годами трудового стажа могут получать страховую пенсию в размере 31,2-32,3 тысячи рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По расчетам Балынина, которые приводит ТАСС, размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа. При 25 годах стажа выплата составит 27 580,74-28 529,14 рубля, при 30 годах — 31 179,95-32 318,03 рубля.

При стаже 35 лет размер страховой пенсии может составить 34 779,16-36 106,91 рубля, при 37 годах — 36 218,84-37 622,47 рубля, а при 42 годах — 39 818,05-41 411,36 рубля.

Эксперт отметил, что средняя зарплата в России в 2026 году достигнет 114-120 тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали готовиться к выходу на пенсию за полгода-год, чтобы проверить и подготовить все документы, а также избежать возможных ошибок с начислением выплат.