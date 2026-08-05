Средний размер пенсии по старости в России превысил 27 тысяч рублей Соцфонд: средняя пенсия по старости составляет 27224 рубля

Москва5 авг Вести.Средняя пенсия по старости в России составила к 1 июля 2026 года 27224 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

К 1 июля 2025 года показатель составлял 25098 руб. Таким образом, размер средней пенсии по старости увеличился за последний год на 2126 руб.

Соцфонд уточняет, что размер пенсии различается в зависимости от занятости пенсионера.

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем пенсию в размере 24929 руб. в месяц, тогда как у неработающих пенсионеров средний размер пенсии составляет 27850 руб. в месяц.

Между тем в Госдуме напомнили об особенностях перерасчета пенсии в августе.