В Госдуме напомнили об особенностях перерасчета пенсии в августе Депутат Говырин напомнил об особенностях августовского перерасчета пенсии

Москва3 авг Вести.Августовская прибавка к пенсии рассчитывается для каждого отдельно, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

В отличие от январской индексации, здесь размер прибавки рассчитывается для каждого человека отдельно. Основанием служат страховые взносы, которые работодатель перечислил за пенсионера в прошлом году рассказал он

Алексей Говырин добавил, что подача заявления, сбор справок и подача заявления не предусмотрены, а выплата приходит уже в новом размере по обычному графику. При этом размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год.

Августовский перерасчет затрагивает получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. В некоторых случаях прибавку получают и граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца, если на лицевом счете умершего появились страховые взносы, ранее не учтенные при назначении выплаты.