Москва31 июлВести.Размер накопительной пенсии в августе вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты на – 19,32%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он также рассказал о других законодательных изменениях следующего месяца, включая предоставление участникам добровольческих формирований права на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.
Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты – на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тыс. гражданотметил Володин на своей странице в мессенджере MAX
Спикер Госдумы также напомнил, что с августа в России будет введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Володин добавил, что депутаты с 2021 года приняли 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству.
Ранее министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей.