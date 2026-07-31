Володин: накопительные пенсии в августе будут проиндексированы на 17,3%

Володин рассказал об индексации пенсий в августе Володин: накопительные пенсии в августе будут проиндексированы на 17,3%

Москва31 июл Вести.Размер накопительной пенсии в августе вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты на – 19,32%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также рассказал о других законодательных изменениях следующего месяца, включая предоставление участникам добровольческих формирований права на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты – на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тыс. граждан отметил Володин на своей странице в мессенджере MAX

Спикер Госдумы также напомнил, что с августа в России будет введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Володин добавил, что депутаты с 2021 года приняли 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству.

Ранее министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей.