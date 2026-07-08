Депутат Стенякина: накопительные пенсии в России с 1 августа вырастут на 17,3%

Размер накопительных пенсий россиян с августа увеличится на 17,3% Депутат Стенякина: накопительные пенсии в России с 1 августа вырастут на 17,3%

Москва8 июл Вести.Накопительные пенсии россиян с 1 августа 2026 года будут пересчитаны, что приведет к увеличению выплат на 17,3% для большинства получателей этого вида пособия, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Перерасчет коснется около 136 тысяч граждан, подавать заявления для этого не требуется.

Августовская прибавка к накопительным пенсиям — 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3% сказала парламентарий в разговоре с ТАСС

Стенякина отметила, что Госдума совершенствует пенсионные и социальные механизмы, такие как возвращение ежегодной индексации пенсий для работающих пенсионеров, что затронуло более 7 миллионов человек по всей стране.

О планах Социального фонда России (СФР) с августа провести перерасчет накопительных пенсий стало известно в конце мая 2026 года.

Коэффициент повышения накопительных пенсий в размере 17,3% был рассчитан на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год, которые более чем втрое превысили уровень инфляции.

Возможность получить накопительную часть пенсии, которая назначается пожизненно и выплачивается каждый месяц, есть у достигших 60 лет мужчин, а также россиянок в возрасте от 55 лет, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Необязательным условием при этом является наличие права на страховую пенсию.