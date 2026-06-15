Россиянам напомнили о скорой индексации пенсий Депутат Панеш: пенсии россиян проиндексируют 1 августа 2026 года

Москва15 июн Вести.Гражданам РФ с 1 августа 2026 года проиндексируют накопительные пенсии на 17,3%. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с RT парламентарий заявил, что изменения затронут около 136 тысяч человек. На индексацию выплат выделено 8,5 млрд рублей.

А для тех, кто участвовал в программе софинансирования пенсионных накоплений или направлял на пенсию материнский капитал, прибавка составит 19,3% сказал Панеш

Перерасчет будет выполнен автоматически. Пенсионерам не придется никуда обращаться, пояснил депутат.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, какие категории россиян имеют право на получение сразу двух пенсий.