Москва12 июл Вести.Социальный фонд России (СФР) с 1 августа 2026 года проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате чего размер выплат увеличится на 17,3%.

Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции​​​. По итогам прошлого года она составила 5,6% напомнил собеседник агентства

Он уточнил, что пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или как единовременную выплату. Выбор конкретного варианта зависит от условий формирования средств и порядка их получения.

Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода подытожил Балынин

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, со своей стороны, уточнила, что предстоящий перерасчет затронет около 136 тысяч граждан, подавать заявления для этого не требуется.

О планах СФР провести к концу лета перерасчет накопительных пенсий стало известно в мае текущего года.

Коэффициент повышения накопительных пенсий в размере 17,3% был рассчитан на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год, которые более чем втрое превысили уровень инфляции.

Возможность получить накопительную часть пенсии, которая назначается пожизненно и выплачивается каждый месяц, есть у достигших 60 лет мужчин, а также россиянок в возрасте от 55 лет, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Необязательным условием при этом является наличие права на страховую пенсию.