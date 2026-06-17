Москва17 июн Вести.Очередные этапы повышения пенсионных выплат в России запланированы на август и октябрь текущего года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий уточнила, что ближайший перерасчет выплат ожидается 1 августа. Он затронет пожилых граждан, которые продолжали трудовую деятельность в течение 2025 года.

По словам депутата, прибавка будет рассчитываться индивидуально на основе размера заработной платы и объема страховых отчислений за прошлый год, при этом максимальное увеличение ограничится стоимостью трех пенсионных баллов.

Бессараб пояснила, что следующий этап планового повышения намечен на 1 октября. В его рамках будет проиндексировано денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Данное решение повлечет за собой автоматический рост пенсионных выплат и для бывших силовиков.

Депутат добавила, что в реальном выражении денежное содержание указанных категорий увеличится приблизительно на четыре процента.

Ранее заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что гражданам РФ с 1 августа 2026 года проиндексируют накопительные пенсии на 17,3%.