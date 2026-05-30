Москва30 маяВести.В России с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), но не более трех баллов.
В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 годсказала Бессараб
Индексация пенсий работающих пенсионеров происходит ежегодно 1 августа. Согласно бюджету Соцфонда, в 2026 году выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии у мужчин в России за год вырос более чем на 2,3 тысячи рублей.