Москва30 мая Вести.В России с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), но не более трех баллов.

В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год сказала Бессараб

Индексация пенсий работающих пенсионеров происходит ежегодно 1 августа. Согласно бюджету Соцфонда, в 2026 году выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии у мужчин в России за год вырос более чем на 2,3 тысячи рублей.