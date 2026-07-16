Эксперт Голубева заявила о прибавке к выплатам работающим пенсионерам в августе

Пенсии в России повысятся с 1 августа у определенной категории граждан Эксперт Голубева заявила о прибавке к выплатам работающим пенсионерам в августе

Москва16 июл Вести.Ряд категорий российских пенсионеров может рассчитывать на увеличение выплат или перерасчет отдельных доплат с 1 августа 2026 года. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, увеличение пенсионных выплат коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов I группы, а также пенсионеров, имеющих северный или сельский стаж.

Она пояснила, что работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий, учитывающий страховые взносы за 2025 год. Размер прибавки будет зависеть от их заработка, стажа и количества пенсионных баллов, однако законодательно предусмотрено включение не более трех пенсионных баллов в расчет.

Накопительная пенсия в августе увеличится на 17,3%. Для получателей срочной пенсионной выплаты повышение составит 19,3%, отмечается в публикации.

Изменения затронут и граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также тех, кому впервые установлена I группа инвалидности.

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Кроме того, будет назначена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Дополнительные выплаты в августе положены также пенсионерам с северным или сельским стажем.

Так, за 15 лет работы в регионах Крайнего Севера фиксированная выплата возрастет на 4792,35 рубля, за 20 лет в приравненных к ним местностях – на 2875,41 рубля, а за 30 лет в сельском хозяйстве – на 2396,17 рубля.

В статье говорится, что выплаты вырастут у пенсионеров, имеющих нетрудоспособных иждивенцев. При наличии одного иждивенца фиксированная выплата увеличится на 3194,90 рубля, двух – на 6389,80 рубля, трех – на 9584,70 рубля.

С 1 августа также будут пересмотрены размеры профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности, заключила преподаватель.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о введении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты перед Новым годом.