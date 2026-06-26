Эксперт Балынин рассказал, кому повысят пенсии в августе Эксперт Балынин: пенсии работающим пенсионерам пересчитают в августе

Москва26 июн Вести.В августе 2026 года в России будет проведена плановая корректировка пенсий для ряда категорий граждан. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RT.

По его словам, прежде всего речь идет о беззаявительном перерасчете страховых пенсий по старости для пенсионеров, которые в 2025 году официально работали. Размер прибавки будет зависеть от индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных за прошедший период.

Эксперт отметил, что у пенсионеров, работавших неофициально, такие коэффициенты не формируются, поэтому увеличения выплат в рамках данной корректировки у них не предусмотрено.

Также повышение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в июле – им предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также включение дополнительной надбавки за уход.

Отдельная категория – получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер увеличения для них будет рассчитываться индивидуально с учетом стажа и условий работы.

Кроме того, корректировка затронет получателей накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, для которых традиционно проводится ежегодная индексация в августе.

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