Россияне, которым исполнится 80 лет в июне, повысят пенсии уже с июля

Эксперт рассказал, кого в июле ждет прибавка к пенсии Россияне, которым исполнится 80 лет в июне, повысят пенсии уже с июля

Москва10 июн Вести.Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии уже с июля. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT. Перерасчет производится автоматически.

По словам эксперта, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Кроме того, в состав выплаты включается надбавка за уход, действующая с 2025 года.

Балынин привел пример расчета. Если в декабре 2025 года размер страховой пенсии составлял 29 198,87 рубля, то после индексации на 7,6% в январе 2026 года выплата выросла до 31 417,98 рубля.

После достижения 80-летнего возраста в июне будет дополнительное увеличение. С учетом того, что фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход – 1413,86 рубля, итоговый размер пенсии в июле может увеличиться до 42 416,53 рубля.

Подавать заявление на пересчет не требуется, поскольку вся необходимая информация уже имеется у Социального фонда России.