Москва27 июлВести.Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2026 года пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год, а выплата получателям накопительной пенсии в зависимости от источника накоплений возрастет на 17,3–19,3%.
Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Максимальная прибавка к страховой части пособия работающих пенсионеров составит 470,28 рубля.
Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будетуточнил собеседник агентства
Виноградов напомнил, что фиксированная часть пенсии удвоится у достигших 80 лет россиян и у граждан с установленной I группой инвалидности.
Кроме того, с августа будут пересмотрены доплаты для бывших летчиков и шахтеров.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, какие категории россиян могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 25%.