Выплата получателям накопительной пенсии в августе вырастет на 17,3-19,3% Юрист Виноградов: 1 августа работающих пенсионеров ожидает ежегодная индексация

Москва27 июл Вести.Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2026 года пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год, а выплата получателям накопительной пенсии в зависимости от источника накоплений возрастет на 17,3–19,3%.

Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Максимальная прибавка к страховой части пособия работающих пенсионеров составит 470,28 рубля.

Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет уточнил собеседник агентства

Виноградов напомнил, что фиксированная часть пенсии удвоится у достигших 80 лет россиян и у граждан с установленной I группой инвалидности.

Кроме того, с августа будут пересмотрены доплаты для бывших летчиков и шахтеров.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, какие категории россиян могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 25%.