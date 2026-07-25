Депутат Госдумы рассказал, кому положена надбавка к пенсии в 25% Депутат Новичков напомнил о сельской надбавке к пенсии размером 2396 рублей

Москва25 июл Вести.Жителям села с трудовым стажем в аграрной отрасли не менее 30 лет полагается специальная прибавка к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты. О тонкостях получения этой доплаты в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Николай Новичков.

Как пояснил парламентарий, рассчитывать на такое повышение могут не все сельские жители.

На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии сказал Новичков

Существенным плюсом этой доплаты депутат назвал то, что после ее назначения она остается за пенсионером даже при переезде из деревни в город. По информации Соцфонда, в 2026 году сумма надбавки равна 2396 рублей в месяц.

При подсчете необходимого стажа принимается во внимание работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по более чем 500 специальностям из утвержденного списка - от трактористов, дояров и механизаторов до ветеринаров и агрономов. Помимо этого, в стаж для назначения прибавки без привязки к занимаемой должности автоматически засчитываются периоды труда в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах, приходящиеся на время до 1 января 1992 года.

Новичков посоветовал, что если при выполнении всех требований надбавку пенсионеру так и не начислили, стоит подать заявление через портал "Госуслуги", МФЦ либо Социальный фонд. По словам депутата, при сомнениях в наличии права на доплату целесообразно предварительно запросить в Социальном фонде полный расчет своего сельского стажа.

Согласно данным Соцфонда, сельскую прибавку к пенсии в разных регионах страны получают десятки тысяч человек: в Удмуртии их насчитывается свыше 15 тысяч, в Омской области - более 12 тысяч, а в Краснодарском крае - 41 тысяча.