Москва30 июнВести.Отдельные категории граждан с 1 июля 2026 года могут получить дополнительные выплаты к своим социальным пособиям в случае изменения жизненной ситуации, сообщила в интервью ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Изменения коснутся в июле тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью I группы. В том случае, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для него не будетпояснила парламентарий
Кроме того, увеличение выплат предусмотрено для пенсионеров, у которых появились иждивенцы в виде детей в возрасте до 18 лет или студентов-очников до 23 лет. Размер фиксированной части пенсии будет зависеть от числа иждивенцев.
Прибавка положена сельским труженикам, чей отраслевой трудовой стаж превысил 30 лет. Им будет начислено 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, необходимо направить соответствующее заявление в Социальный фонд России (СФР).
Пенсионеры, достигшие 80-летия до начала июля, получат прибавку автоматически, без подачи заявлений.
В текущем году базовая фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После восьмидесяти она удваивается, а сверху автоматически добавляют надбавку на уход за вами как за пожилым человеком. Это еще 1 413,86 рубля. Резюмируя, итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может отличаться с учетом местных коэффициентовуточнила Стенякина