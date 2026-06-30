В Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к соцвыплатам с июля Соцвыплаты россиянам с изменившимся жизненным статусом с июля станут выше

Москва30 июн Вести.Отдельные категории граждан с 1 июля 2026 года могут получить дополнительные выплаты к своим социальным пособиям в случае изменения жизненной ситуации, сообщила в интервью ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Изменения коснутся в июле тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью I группы. В том случае, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для него не будет пояснила парламентарий

Кроме того, увеличение выплат предусмотрено для пенсионеров, у которых появились иждивенцы в виде детей в возрасте до 18 лет или студентов-очников до 23 лет. Размер фиксированной части пенсии будет зависеть от числа иждивенцев.

Прибавка положена сельским труженикам, чей отраслевой трудовой стаж превысил 30 лет. Им будет начислено 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, необходимо направить соответствующее заявление в Социальный фонд России (СФР).

Пенсионеры, достигшие 80-летия до начала июля, получат прибавку автоматически, без подачи заявлений.