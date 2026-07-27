В России с 1 августа скорректируют накопительные пенсии Соцфонд скорректирует накопительные пенсии с 1 августа

Москва27 июл Вести.Социальный фонд России сообщил об автоматической корректировке размеров накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат с 1 августа.

По данным Соцфонда, предстоящее повышение будет более существенным по сравнению с индексацией 2025 года. В частности, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, тогда как в прошлом году их рост составлял 10,98%. Срочные пенсионные выплаты будут скорректированы на 19,32%, превысив показатель 2025 года в 11,32%, сообщает РИА Новости.

Глава Социального фонда Сергей Чирков пояснил, что столь заметного увеличения удалось достичь благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Он также уточнил, что перерасчет накопительных пенсий затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты будут скорректированы для около 34 тысяч граждан.

В фонде напомнили, что в июле этого года уже были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2025 году. Эти дополнительные средства получают граждане, на чьих лицевых счетах появились новые пенсионные накопления уже после получения первоначальной единовременной выплаты.

Ранее в ГД рассказали, кто может получить накопительную часть своей пенсии.