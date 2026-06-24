Эксперт рассказал, кто может досрочно выйти на пенсию за выслугу лет Эксперт Петкилев: военные, силовики и космонавты могут выйти на пенсию досрочно

Москва24 июн Вести.Право на досрочный выход на пенсию при наличии выслуги лет имеют военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петра Петкилева.

Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы рассказал он

По словам эксперта, представители этих профессий выходят на пенсию раньше из-за повышенных коэффициентов, назначаемых за экстремальные условия отдельные периоды службы. Так, например, космонавту один месяц службы на штатных должностях засчитывается за два месяца, а месяц космического полета - за пять месяцев.

Петкилев уточнил, что похожий механизм действует в отношении педагогов, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности.