Названы профессии, дающие право на досрочный выход на пенсию Эксперт Епифанова: на досрочную пенсию могут выйти строители, горняки и химики

Москва7 авг Вести.Представители некоторых профессий имеют право досрочного выхода на пенсию. Об этом в беседе с RT напомнила экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Например, по ее словам, досрочно уходят на заслуженный отдых те, кто трудится в особых условиях: горняки, металлурги, химики на подземных работах или в горячих цехах. Мужчины таких профессий выходят на пенсию в 50 лет при общем стаже 20 лет, из них 10 лет вредного, а женщины — в 45 лет при общем стаже 15 лет, из них 7,5 лет вредного.

Кроме того, по ее словам, похожими льготами может похвастаться и ряд специальностей у транспортников, строителей, машиностроителей.

Мужчины в данных случаях выходят на пенсию в 55 лет при стаже 25 лет, из них 12,5 лет вредного, женщины — в 50 лет при стаже 20 лет, из них 10 лет вредного. Есть отдельные льготы для текстильщиц при стаже 20 лет на ткацких производствах и работников локомотивных бригад (мужчины — в 55 лет, женщины — в 50 лет) указано в публикации

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в России средняя пенсия выросла на 10 тысяч рублей.