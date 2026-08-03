Стали известны имеющие право на досрочный выход на пенсию категории граждан РФ Депутат Камнев: многодетные матери, медики, педагоги выходят на пенсию досрочно

Москва3 авг Вести.Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери, педагоги и медработники, рассказал ТАСС депутат Госдумы Георгий Камнев.

Право на досрочный выход на пенсию есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, у многодетных мам, педагогов и медработников сказал депутат

Досрочно на заслуженный отдых могут выйти артисты цирка и балета, драматических театров, пилоты, стюардессы, машинисты, водители общественного транспорта, военнослужащие, силовики.