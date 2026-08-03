Москва3 авгВести.Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери, педагоги и медработники, рассказал ТАСС депутат Госдумы Георгий Камнев.
Право на досрочный выход на пенсию есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, у многодетных мам, педагогов и медработниковсказал депутат
Досрочно на заслуженный отдых могут выйти артисты цирка и балета, драматических театров, пилоты, стюардессы, машинисты, водители общественного транспорта, военнослужащие, силовики.